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Массовую проверку водителей провели сотрудники ГИБДД в Печорах

Фото ОГИБДД МО МВД России «Печорский»

Четыре сотрудника ОГИБДД МО МВД России «Печорский» за час проверили более 25 водителей в Печорах на улице Псковской, сообщается в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

8 июля с 7:50 до 8:50 сотрудники Госавтоинспекции выявили два нарушения по статье 12.6 КоАП РФ (водители не были пристегнуты ремнем безопасности), одно нарушение по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленных обязанностей по страхованию своей гражданской ответственности) и два нарушения по статье 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами).

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