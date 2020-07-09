Массовую проверку водителей провели сотрудники ГИБДД в Печорах

23:18, 09 июля 2020, ПАИ

Четыре сотрудника ОГИБДД МО МВД России «Печорский» за час проверили более 25 водителей в Печорах на улице Псковской, сообщается в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

8 июля с 7:50 до 8:50 сотрудники Госавтоинспекции выявили два нарушения по статье 12.6 КоАП РФ (водители не были пристегнуты ремнем безопасности), одно нарушение по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленных обязанностей по страхованию своей гражданской ответственности) и два нарушения по статье 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами).