Расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 11-13 июля

23:57, 09 июля 2020, ПАИ

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал расписание прямых трансляций богослужений, которые пройдут в обители с 11 по 13 июля.

11 июля (суббота) в 18:00 состоится всенощное бдение. А 12 июля в 10:00 начнётся божественная литургия по случаю Дня первоверховных апостолов Петра и Павла (неделя 5-я по Пятидесятнице).

13 июля в 10:00 в День ангела архимандрита Иоанна (Крестьянкина) состоится божественная литургия.

Прямые трансляции, организованные Псковской епархией, будут доступны на сайте Псковского агентства информации и в социальных сетях епархии.