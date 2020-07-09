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Пожилой инвалид пропал в Опочецком районе

Борис Пожарный. Фото МО МВД России «Опочецкий»

Полиция устанавливает местонахождение 64-летнего жителя Опочецкого района Бориса Пожарного, сообщается в группе МО МВД России «Опочецкий» в социальной сети «ВКонтакте».

3 июля мужчина пропал в деревне Ульяново Болгатовской волости. Его рост 180 см, лицо овальное, глаза голубые, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина. Носит очки.

Был одет в серую толстовку с рукавами оранжевого цвета, черную кепку, черные брюки и черные ботинки с мехом. При нём был черный рюкзак. Пропавший является инвалидом 2-й группы.

Информацию о местонахождении Бориса Пожарного можно сообщить по телефонам МО МВД России «Опочецкий»: 8-81138-2-17-55, 8-81138-2-22-45.

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