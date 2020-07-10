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Общество

Собак учат выявлять коронавирус у людей

В нескольких европейских странах проводятся тренировки собак, которых учат выявлять зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя финской исследовательской группы DogRisk.

В настоящий момент проект находится на начальной стадии, специалисты внимательно наблюдают за состоянием собак и не отрицают риск заражения коронавирусом питомца от человека.

Планируется, что животных подготовят к осени. Они будут работать в аэропортах и на пунктах пограничного контроля.

Предполагается, что обученные собаки смогут не только облегчить трудоемкий процесс проверки туристов, но и помогут сэкономить средства, выделяемые на создание технологий проверки.

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