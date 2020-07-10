В Минпросвещения заявили о вреде подарков для детей-сирот

08:51, 10 июля 2020, ПАИ

Подарки детям-сиротам и организация для них зрелищных развлечений вредят, а не приносят пользу. Об этом говорится в методических материалах Министерства просвещения России, посвященных волонтёрской работе с сиротами, пишет газета «Известия».

Согласно методическим материалам ведомства, подарки и дорогие вещи от малознакомых людей формируют у ребёнка «иждивенческую модель поведения», которая будет вредить во взрослой жизни.

Один из авторов материалов, психолог проекта «Быть рядом» Анна Серкина отметила, что подарки – одна из самых распространенных форм помощи сиротским учреждениям. По её словам, такой способ помощи на слуху и первым приходит в голову. Однако это не самая актуальная потребность, например, для некоторых актуальнее лечение.

Тем не менее Анна Серкина отметила, что отказываться от помощи детям-сиротам не стоит. Просто стоит заранее уточнять в детских домах и волонтёрских организациях, что именно может быть полезно, уточнила она.