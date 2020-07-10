Жильё получили двое сирот из Пыталово после вмешательства прокуратуры

09:01, 10 июля 2020, ПАИ

После вмешательства прокуратуры двое сирот из Пыталово смогли получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства Псковской области.

В прокуратуру Пыталовского района обратились двое местных жителей, имеющих статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация муниципалитета не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации Пыталовского района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильём. Суд удовлетворил требования. В настоящее время нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.