Количество желающих переехать в частный дом в России возросло из-за карантина

09:24, 10 июля 2020, ПАИ

В России из-за пандемии выросло количество желающих переехать в частный дом. 17% опрошенных посчитали квартиры менее предпочтительным видом жилья, пишет газета «Известия».

Каждый шестой россиянин после самоизоляции разочаровался в многоэтажках. Такие данные приводит опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек из 150 населённых пунктов.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что такие данные опроса являются причиной развивать сегмент индивидуального жилищного строительства, создавая условия для девелоперов.

Строительство организованных загородных посёлков девелоперов не привлекает, поскольку там отсутствуют торговые объекты, образовательные и медицинские учреждения, а также не развита автомобильная и железная дороги.

Если бы девелоперы были уверены, что активность покупателей сохранится, они бы переориентировались на загородный рынок.