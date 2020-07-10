Роспотребнадзор: Коронавирус не передаётся в открытых водоёмах

09:29, 10 июля 2020, ПАИ

Подтверждений передачи коронавирусной инфекции COVID-19 в открытых водоёмах на сегодняшний день нет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Открытые водоёмы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса, – пояснили в ведомстве. – Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет».

В Роспотребнадзоре предупредили о других опасностях, с которыми могут столкнуться отдыхающие, в числе которых церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и Е.

Специалисты подчеркнули, что загорать лучше в утренние и послеобеденные часы, а после купания принимать душ. Нельзя пить воду из водоема, а также мыть в ней овощи и посуду.