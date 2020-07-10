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Общество

В Великих Луках на пересечении улиц Зверева и Энгельса меняется направление главной дороги

Направление главной дороги меняется на пересечении улиц Зверева и Энгельса в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

С 20 июля 2020 года преимущественное право проезда будет иметь транспорт, который движется по улице Зверева от улицы Карла Либкнехта с поворотом налево в сторону улицы Дьяконова и в обратном направлении – по улице Энгельса от улицы Дьяконова с поворотом направо в сторону улицы Карла Либкнехта.

Водителей просят быть внимательными при движении на данном перекрёстке.

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