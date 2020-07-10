«Стыдно будет»: Дмитрий Месхиев запретил псковским актёрам снимать видео для YouTube

10:17, 10 июля 2020, ПАИ

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев запретил актёрам снимать видео для YouTube. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал арт-директор театра Андрей Пронин.

«Наш худрук довольно жёстко все эти наши активности отсек, и, может быть, он был прав. Он говорил: «Стыдно будет». И действительно, я наблюдал за тем, что многие театры делали во время этого карантина, и много раз было стыдно: и за пение, и за какие-то сериалы в «зуме», - отметил Пронин.

По словам Андрей Пронина, были попытки читать сказки на видео, но в итоге записанный контент «отправился в урну».

«Всё-таки интернет требует какого-то очень серьёзного заострения творческих сил и подготовки, потому что какие-то случайные детали могут ускользать от внимания и при живом общении, и при просмотре из зала, но когда мы смотрим в этот прямоугольник на экране, всё бросается в глаза. Поэтому такие вещи надо серьёзно готовить, и может быть, и хорошо, что мы не бросились в этот омут, потому что каких-то особенно удачных примеров повседневного Youtube-существования не было. Даже у «Комеди Франсез» это получилась какая-то, в общем, необязательная ерунда, о которой хочется забыть по окончании карантина», - привел пример Андрей Пронин.