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Культура

В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль

В конце сентября художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха». Об этом в эфире ПАИ-live сообщил арт-директор театра Андрей Пронин.

«Это история о цензоре и драматурге. Актуальная история, да», - отметил Пронин. Он также добавил, что, возможно, будет выпущена и телеверсия спектакля.

«Если все нормально у нас произойдет, если в сентябре открываемся, то, наверное, к концу сентября мы этот спектакль выпустим», - анонсировал Пронин.

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