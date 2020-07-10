В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль

10:25, 10 июля 2020, ПАИ

В конце сентября художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха». Об этом в эфире ПАИ-live сообщил арт-директор театра Андрей Пронин.

«Это история о цензоре и драматурге. Актуальная история, да», - отметил Пронин. Он также добавил, что, возможно, будет выпущена и телеверсия спектакля.

«Если все нормально у нас произойдет, если в сентябре открываемся, то, наверное, к концу сентября мы этот спектакль выпустим», - анонсировал Пронин.