0
10:43
Пронин объяснил появление в псковском театре темнокожей помощницы режиссёра
10:32
Андрей Пронин о новых актёрах Псковского драмтеатра: Я рад, что мы этих артистов заполучили
10:25
В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль
10:15
Бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год
10:01
Арт-директор Псковского театра Андрей Пронин на ПАИ-live: о театральном лице и премьерах
17:59
Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября
17:50
Башни Псковского Кремля после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Культура

Пронин объяснил появление в псковском театре темнокожей помощницы режиссёра

Арт-директор Псковского академисеского театра драмы Андрей Пронин в эфире ПАИ-live объяснил появление в псковском театре темнокожей помощницы режиссёра.

«Да, это правда. Маша Кузьмина её зовут. У нас просто уволилась помощница режиссера, и благодаря Александру Стройло [главный художник театра - ПАИ] мы нашли замечательную девушкку, которая теперь работает в нашем театре. У неё, действительно, темный цвет кожи. Ну, конечно, это не ответ на события в США... На самом деле, конечно, просто совпало», - отметил Пронин.

«У нас  прекрасные, красивые помрежи.  Саша Артемьев прекрасный, с татуировками и бородой. Вот теперь еще и девушка темнокожая. Я считаю, что это такая визитная карточка нашего театра –  красивые и необычные помрежи», - добавил арт-директор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Пронин объяснил появление в псковском театре темнокожей помощницы режиссёра
10 июля 2020
Пронин объяснил появление в псковском театре темнокожей помощницы режиссёра
Андрей Пронин о новых актёрах Псковского драмтеатра: Я рад, что мы этих артистов заполучили
10 июля 2020
Андрей Пронин о новых актёрах Псковского драмтеатра: Я рад, что мы этих артистов заполучили
В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль
10 июля 2020
В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль
Бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год
10 июля 2020
Бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год
Арт-директор Псковского театра Андрей Пронин на ПАИ-live: о театральном лице и премьерах
10 июля 2020
Арт-директор Псковского театра Андрей Пронин на ПАИ-live: о театральном лице и премьерах
Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября
09 июля 2020
Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября
Башни Псковского Кремля после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 июля 2020
Башни Псковского Кремля после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля
09 июля 2020
Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля

Идет загрузка...