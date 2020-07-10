Пронин объяснил появление в псковском театре темнокожей помощницы режиссёра

10:43, 10 июля 2020, ПАИ

Арт-директор Псковского академисеского театра драмы Андрей Пронин в эфире ПАИ-live объяснил появление в псковском театре темнокожей помощницы режиссёра.

«Да, это правда. Маша Кузьмина её зовут. У нас просто уволилась помощница режиссера, и благодаря Александру Стройло [главный художник театра - ПАИ] мы нашли замечательную девушкку, которая теперь работает в нашем театре. У неё, действительно, темный цвет кожи. Ну, конечно, это не ответ на события в США... На самом деле, конечно, просто совпало», - отметил Пронин.

«У нас прекрасные, красивые помрежи. Саша Артемьев прекрасный, с татуировками и бородой. Вот теперь еще и девушка темнокожая. Я считаю, что это такая визитная карточка нашего театра – красивые и необычные помрежи», - добавил арт-директор.