Андрей Пронин о новых актёрах Псковского драмтеатра: Я рад, что мы этих артистов заполучили

10:32, 10 июля 2020, ПАИ

Арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 10 июля рассказал о трёх новых актёрах Псковского драмтеатра.

В начале июля Псковский академический театр драмы имени Пушкина пополнился тремя новыми артистами – в труппе появились Линда Ахметзянова, Георгий Болонев и Анатолий Кузьмин.

«В Сибири хорошие артисты, - отметил Андрей Пронин. – Линда и Гоша – это артисты, известные всей театральной России, актёры Новосибирского театра «Красный факел»».

Также Пронин отметил, что Линда Ахметзянова получила «Золотую маску» за роль Ирины в спектакле «Три сестры».

«Они переехали в европейскую часть, чтобы активнее сниматься в кино», - отметил спикер, добавив, что очень рад тому, что удалось заполучить этих артистов.

Новые актёры, по словам Андрея Пронина, переедут в Псков в конце июля.

«Актёры, конечно, ревнуют всегда, особенно, когда какие-то успешные артисты в труппе появляются», - отметил Пронин, добавив, что это не мешает быть одной командой и достигать общих целей.

«Мы хотим, чтобы наш театр становился более успешным и знаменитым, - добавил Андрей Пронин. – И, если в труппе будут звёзды, то и другие артисты тоже автоматически становятся более востребованными».