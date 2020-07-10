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Общество

Право дистанционного работника быть в режиме офлайн предложено закрепить в Трудовом кодексе

В Трудовом кодексе предложено закрепить право дистанционного работника быть в режиме офлайн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Поддержать законодательную инициативу коллег из Федерального Собрания и Госдумы о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ предложил первый вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов. Вопрос был включён в повестку 48-й сессии.

Авторы инициативы, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, сенатор от Псковской области Андрей Турчак, предлагают устранить противоречия между реальными процессами в сфере труда и российским трудовым законодательством, которые выявились в период пандемии коронавируса.

В 2019 году из 67,1 млн занятых лишь 30 тысяч человек работали удалённо на основе трудового договора.

Законодатели считают, что трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удалённый режим работы – дополнительное соглашение к трудовому договору невозможно заключить в электронном виде, так как это не урегулировано законом. Кроме того, действующий Трудовой кодекс не предусматривает ситуацию временной дистанционной занятости: в нём заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора, либо договора о дистанционной работе, в принципе, не подразумевающего нахождение рабочего места в офисе.

Законопроект разъясняет три основных понятия: дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, а также предусматривает максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников и исключает из Трудового кодекса устаревшие и избыточные нормы.

«Это тот случай, когда законодательная инициатива родилась из реалий жизни, - прокомментировал Виктор Антонов. – На практическом опыте мы уже убедились, что работать дистанционно можно очень результативно – эта форма востребована, и теперь её необходимо оформить законодательно».

Проект закона также упорядочивает взаимоотношения между работником и работодателем, в частности, предусмотрено право сотрудника, работающего удалённо, быть офлайн – не находиться круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определённые временные интервалы. Ещё один аспект связан с организацией рабочего места – рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности», - делают вывод авторы законодательной инициативы.

Рассмотрение проекта закона в Государственной Думе запланировано на июль.

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