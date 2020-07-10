Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами

11:10, 10 июля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами. Соответствующий список ведомство направило в Минтранс и Росавиацию, сообщает ТАСС.

Так, первый этап снятия ограничений с авиасообщения предполагает открытие границ с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также в списке есть Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

В Роспотребнадзоре сообщили также, что они провели оценку эпидемиологической ситуации в данных странах в соответствии с критериями.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения россиян.