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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами. Соответствующий список ведомство направило в Минтранс и Росавиацию, сообщает ТАСС.

Так, первый этап снятия ограничений с авиасообщения предполагает открытие границ с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также в списке есть Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

В Роспотребнадзоре сообщили также, что они провели оценку эпидемиологической ситуации в данных странах в соответствии с критериями.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения россиян.

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