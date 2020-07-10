Фальшивые деньги обнаружили в Пскове и Великих Луках

11:22, 10 июля 2020, ПАИ

Поддельные денежные купюры изъяли полицейские в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 июля поддельная купюра была изъята в одном из финансовых учреждений Пскова. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одного из магазинов города. Возбуждено уголовное дело.

На следующий день в финансовом учреждении Великих Лук обнаружили тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Она тоже поступила в выручке из местного магазина. Ведется проверка.