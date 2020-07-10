Псковичам предлагают воспользоваться ресурсом «Пожарная и электробезопасность»

11:28, 10 июля 2020, ПАИ

Традиционные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня грамотности детей и взрослых в вопросах безопасности жизнедеятельности, не будут проводиться в привычном формате. Поэтому жителям Псковской области рекомендуют воспользоваться ресурсом «Пожарная и электробезопасность. Псковская область». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

С 15 июля в Псковской области начнут работу детские загородные лагеря летнего отдыха. В целях соблюдения необходимых мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции их деятельность будет организована в режиме обсерваторов: на период двухнедельного отдыха детей на территорию лагеря не могут быть допущены посторонние.

Поэтому ставшие уже традиционными профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня грамотности детей и взрослых в вопросах безопасности жизнедеятельности, которые организуют специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области, Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области, Псковского филиала «Россети Северо-Запад», Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО», не смогут быть проведены в привычном формате.

Тем не менее, понимая общую значимость этой работы, ее организаторы предлагают руководителям и сотрудникам детских загородных лагерей летнего отдыха использовать тематические материалы группы «Пожарная и электробезопасность. Псковская область».

Этот электронный ресурс по безопасности жизнедеятельности был создан в рамках комплексного регионального мероприятия «Я и пожарная безопасность», которое проводится в Псковской области ежегодно уже более 15 лет. Он адресован не только детской аудитории, но и взрослым, заинтересованным в обеспечении безопасности детей. Здесь все желающие могут найти разнообразные по форме и содержанию тематические материалы: небольшие статьи, рекомендации специалистов, мультфильмы, видеоролики, в том числе созданные в разные годы участниками конкурса «Я и пожарная безопасность».

Проверить свои знания организаторы группы предлагают с помощью небольших, но достаточно ёмких тестов, которые позволят не только оценить, но и восполнить возможные пробелы в знаниях основ безопасности жизнедеятельности.

Подробно ознакомиться с материалами группы можно в социальной сети «ВКонтакте».