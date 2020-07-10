Цены на бензин в Псковской области выросли на 0,3%

12:03, 10 июля 2020, ПАИ

На 0,3% выросли цены на бензин в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

В июне 2020 года по сравнению с прошлым месяцем выросли цены на дизельное топливо и автомобильный бензин.

По сравнению с декабрем 2019 года цены на дизельное топливо увеличились на 1,6%, по сравнению с июнем – на 3,7%.

По сравнению с декабрем 2019 года более всего среди марок бензина подорожал АИ-92 (на 0,7%), по сравнению с июнем – бензин АИ-98 (на 1,7%).