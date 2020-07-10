0
11:46
Лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали в Псковской области
13:05
Айфон в мире зданий
21:52
Гдовские рыбаки увеличили добычу ряпушки в Чудском озере
11:20
В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона
19:47
Куриное мясо и сахар подорожали, а яйца подешевели в России
11:53
В Псковской области оживился спрос на недвижимость – эксперт
17:18
Посевная кампания в России поставит рекорд по урожайности – Путин
Еще новости
Экономика

Цены на бензин в Псковской области выросли на 0,3%

На 0,3% выросли цены на бензин в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

В июне 2020 года по сравнению с прошлым месяцем выросли цены на дизельное топливо и автомобильный бензин.

По сравнению с декабрем 2019 года цены на дизельное топливо увеличились на 1,6%, по сравнению с июнем – на 3,7%.

По сравнению с декабрем 2019 года более всего среди марок бензина подорожал АИ-92 (на 0,7%), по сравнению с июнем – бензин АИ-98 (на 1,7%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали в Псковской области
10 июля 2020
Лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали в Псковской области
Гдовские рыбаки увеличили добычу ряпушки в Чудском озере
06 июля 2020
Гдовские рыбаки увеличили добычу ряпушки в Чудском озере
В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона
03 июля 2020
В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона
Куриное мясо и сахар подорожали, а яйца подешевели в России
02 июля 2020
Куриное мясо и сахар подорожали, а яйца подешевели в России
В Псковской области оживился спрос на недвижимость – эксперт
02 июля 2020
В Псковской области оживился спрос на недвижимость – эксперт
Посевная кампания в России поставит рекорд по урожайности – Путин
23 июня 2020
Посевная кампания в России поставит рекорд по урожайности – Путин
Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей в России слишком маленькой
23 июня 2020
Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей в России слишком маленькой
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения
18 июня 2020
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения

Идет загрузка...