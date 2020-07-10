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Глава Дновского района: Эпидемическая ситуация в муниципалитете стабильная

В настоящее время эпидемическая ситуация в Дновском районе остаётся стабильной. Об этом заявил глава муниципалитета Михаил Шауркин во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

С начала пандемии в Дновском районе коронавирусной инфекцией заразились 98 человек. В районе активен очаг коронавируса в Моринском психоневрологическом интернате. Ранее стало известно об ухудшении в учреждении эпидемической обстановки, но сейчас ситуация там находится под контролем.

Всего в Псковской области выявлено 3 200 случаев заражения коронавирусом, 1 423 человека выздоровело, 34 – умерло.

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