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Общество

Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского

Фото: Археологический центр Псковской области. Фото: Археологический центр Псковской области.

На улице Леона Поземского в Пскове археологи обнаружили каменную постройку. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области. Фото: Археологический центр Псковской области.

Археологи изучают ранее неизвестную каменную постройку, которая долгое время скрывалась под проезжей частью, недалеко от церкви Косьмы и Дамиана.

«Пока мы не можем точно сказать, что это за фундамент: относится он к комплексу околоцерковных построек или это фундамент обычного дома XVII века», - отметили специалисты.

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