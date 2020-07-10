Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского

12:56, 10 июля 2020, ПАИ

На улице Леона Поземского в Пскове археологи обнаружили каменную постройку. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

Археологи изучают ранее неизвестную каменную постройку, которая долгое время скрывалась под проезжей частью, недалеко от церкви Косьмы и Дамиана.

«Пока мы не можем точно сказать, что это за фундамент: относится он к комплексу околоцерковных построек или это фундамент обычного дома XVII века», - отметили специалисты.