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Общество

Воспитанники тренера Владимира Ивасенко просят псковского губернатора оказать помощь в его лечении

Воспитанники заслуженного работника физической культуры России Владимира Ивасенко просят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оказать содействие в его лечении. Соответствующее обращение опубликовано на сайте губернатор60.рф.

«С 1968 года и по сей день Владимир Игнатьевич работает тренером, – говорится в обращении. – С 2002 года он тренирует сборную команду соединения по боксу в городе Пскове. Сборная команда соединения по боксу неоднократно становилась чемпионом Воздушно-десантных войск».

Его воспитанники подчёркивают, что за время работы тренером Владимир Ивасенко проявил себя как грамотный и методически подготовленный педагог. «В своей работе он обеспечивает повышение физической, морально-волевой, технической и спортивной подготовленности воспитанников. Он пользуется заслуженным авторитетом, как среди воспитанников, так и среди коллег», – отметили они.

В обращении говорится, что под руководством Владимира Ивасенко были подготовлены талантливые спортсмены, ставшие мастерами спорта СССР и России, несколько мастеров международного класса и один заслуженный мастер спорта, которые неоднократно занимали призовые места на соревнованиях различного уровня.

«За время напряженной работы и ведения активной общественной деятельности здоровье Владимира Игнатьевича ухудшилось и продолжает ухудшаться, – сообщили воспитанники тренера. – В связи с этим просим оказать финансовую поддержу на лечение, так как Владимир Игнатьевич до сих пор тренирует и приносит результаты. Заранее благодарим вас и не сомневаемся, что ваше участие в решении содействия оказанию материальной помощи принесет свои положительные плоды».

За время работы Владимир Ивасенко подготовил более 35 мастеров спорта СССР и России, одного заслуженного мастера спорта и одного мастера спорта международного класса.

Владимир Ивасенко неоднократно награждался государственными наградами: медалью спорткомитета России за подготовку спортсменов высокого класса; государственной наградой с присвоением почетного знака «За заслуги перед Россией», почетными знаками «Отличник физической культуры и спорта СССР и России», благодарственным письмом спортивного комитета России.

На обращение воспитанников ответила исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. «Для подготовки ходатайства на оказание материальной помощи необходима дополнительная информация: перечень болезней Ивасенко И. В., какое лечение требуется, на что конкретно необходима материальная помощь. Для уточнения информации перезвоните по тел. 29-95-37(102)», – отметила она.

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