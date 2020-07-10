В Минздраве предложили ограничить рекламу вредной еды

13:16, 10 июля 2020, ПАИ

Меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания предложила законодательно закрепить главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина, пишет ТАСС.

«Первое - создать единую здоровьесберегающую среду. Второе - закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания», - сказала она в пятницу на круглом столе «Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях».

Оксана Драпкина предложила распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья. Она напомнила об индексе приверженности к здоровому образу жизни, который, по данным Росстата за 2019 год, в среднем составил 12% по России. При этом цифры по регионам очень разнятся, от 0,04% в Камчатском крае до 40% в Ингушетии.