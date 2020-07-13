Сотрудник псковского пожарного надзора — о жареном петухе и династии

12:49, 13 июля 2020, ПАИ

18 июля в России отмечают День создания органов государственного пожарного надзора. Отмечают, конечно, только сотрудники этого самого надзора и то, скорее всего, ограничиваются поздравлениями на словах. Тем не менее, праздник такой есть, но самое главное, есть люди, которые отвечают за пожарный надзор и соблюдение требований пожарной безопасности. Их служба тоже «на первый взгляд как будто не видна», потому что тут, как и с полицией, действует формула: пока всё хорошо ни о пожарном надзоре, ни о полиции никто не вспоминает.



Немного истории, чтобы понимать, откуда взялась дата 18 июля. В этот день в далёком 1927-м Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров подписал «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР».



На вновь созданные органы Госпожнадзора возложили функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническую нормализацию пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, содействие развитию пожарно-технического образования в стране. Обязанности с тех пор, в общем, не очень изменились.



Сегодня государственный пожарный надзор находится в ведении МЧС России. По данным ведомства, в органах пожнадзора по всей стране проходят службу более 14 тысяч сотрудников. Один из них, начальник нормативно-технического отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Роман Никульшин, рассказал Псковскому агентству информации о своей работе, исчезающем следе крупных пожаров и короткой человеческой памяти.

Если считать вместе с учёбой, то в этой структуре я с 2007 года – с тех пор как поступил в Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России. Выпустился в 2012-м и по распределению, откуда направлялся, туда и попал, то есть в Псковскую область. Сначала меня назначили на должность инспектора отдела надзорной деятельности по Пскову. Затем работал дознавателем, потом меня перевели в Управление. В общем в органах я фактически с 18 лет, сейчас мне – 31.

На мой выбор повлиял отец. Когда я выбирал, куда пойти, чем заниматься, он как раз работал начальником отдела надзорной деятельности по Острову. В детстве я очень часто бывал у него на работе. Отец начинал заместителем начальника пожарной части, потом его назначили на должность начальника отдела государственной пожарной инспекции по Острову. В общей сложности этой работе он посвятил более 25 лет.

Если совсем просто, то с самого начала мои обязанности заключались в проведении проверок в области пожарной безопасности. С 2012 по 2019 год в Пскове я проверил ну практически весь город – школы, сады, торговые центры, гостиницы и многое-многое другое. Сейчас специфика немного изменилась.

Основным направлением в работе является проверки особо сложных объектов, рассмотрение специальных технических условий для объектов, к которым отсутствуют требования пожарной безопасности, проверки учреждений органов власти и территориальных отделов надзорной деятельности, проверки организаций-соискателей лицензий в области пожарной безопасности.

Такая вот предупредительно-профилактическая работа - не практическая как у спасателей и пожарных, которые занимаются тушением пожаров и спасением людей, поэтому всегда на слуху. Но цепочка одна, потому что мы с коллегами делаем всё, чтобы у спасателей и пожарных было поменьше «боевых» выездов.

Вопиющих случаев, когда нарушено всё и даже больше, хватает, к сожалению. Люди в основном не задумываются, что эти нарушения могут привести к весьма печальным последствиям. Очень редко бывает, когда ответственные за пожарную безопасность идут навстречу, проявляют инициативу и пытаются найти огрехи. Чрезвычайно редко к нам приходят и просят: «Помогите, подскажите, как быть, что делать». Многие по-прежнему думают, что их «пронесёт», и трагедия случится не с ними.

Случай с трагическим пожаром в торговом центре несколько лет назад был очень показательным. Он повлиял на многих, теперь те же ТЦ идут инспекторам навстречу и хотя бы не препятствуют проверкам. Потому что раньше вся мощь их юридических отделов уходила на то, чтобы судиться с нами - вместо того, чтобы выполнить предписанные требования. Так им почему-то было проще. После того пожара у руководства подобных объектов мировоззрение несколько поменялось, но прошло уже пару лет, и видно, что страх немного затирается. Думаю, пройдёт ещё немного времени, и мы снова вернёмся на круги своя и принципу «пока жареный петух не клюнет».

Но мне бы хотелось, чтобы ответственные за пожарную безопасность вели себя разумно, ведь речь в итоге идёт о человеческих жизнях. Правила придуманы не из-за того, что нам надо кого-то «подраконить».

Как всё устроено в работе псковских пожарных, можно прочитать здесь, о работе испытательной лаборатории МЧС и о том, что означает «пожар под микроскопом» - здесь.