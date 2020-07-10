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Общество

Линейки в школах 1 сентября всё же состоятся

Линейки в школах 1 сентября всё же состоятся, учебный год начнётся в привычную дату. Об этом глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил в эфире «Россия 24».

«Ситуация прояснится в ближайшее время. И тогда уже будем начинать готовить детей. Пока планируем традиционно начать учебный год 1 сентября, всех детей встретить в школе. Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидобстановки конкретно в каждом регионе», - сообщил он позже ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.

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