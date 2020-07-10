ВИДЕО: Как диагностируют онкологию в псковской городской поликлинике

19:05, 10 июля 2020, ПАИ

При псковской городкой поликлинике действует «Центр амбулаторной онкологической помощи» – сейчас в нем работают два онколога, в ближайшее время центр возглавит известный в Пскове хирург Василий Марченко, передает корреспондент Псковского агентства информации. Главная задача центра – первичная диагностика онкологических заболеваний, которые являются одной из основных причин существующей смертности в регионе.

«Если пациент обращается к нам самостоятельно с какими-то жалобами или мы в процессе нашего обследования подозреваем онкологическое заболевание – наша задача, как можно быстрее, в пределах недели, назначить основные обследования, – отметила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. – Поликлиника имеет все основные диагностические аппараты и возможности для того, чтобы этот вопрос решить»