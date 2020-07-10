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Общество

Правозащитный центр «Единой России» в Псковской области оказал бесплатную юридическую помощь 400 псковичам

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии.

400 псковичей получили бесплатную юридическую помощь от правозащитного центра «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вручил благодарственные письма преподавателям и студентам-волонтерам Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия». В числе награжденных – преподаватели Ирина Борисенко и Наталья Семенова, ректор ПсковГу Наталья Ильина, а также 14 студентов вуза, которые в этом году стали дипломированными специалистами.

За прошедший год сотрудниками Центра в Пскове, Великих Луках и районах было проведено 170 приёмов, более 400 человек получили бесплатную юридическую помощь по самым разным вопросам: от семейно-бытовых до связанных с земельным и гражданским законодательством.

Почти по 300 обращениям написаны заявления в органы прокуратуры, в полицию, в органы исполнительной власти муниципалитетов и области, в федеральные органы исполнительной власти, в организации ЖКХ. По каждому обращению предприняты определенные действия.

Специалистами юрцентра направлено более 40 исковых заявлений, 7 возражений на иск и 2 апелляционные жалобы.

Даже в период пандемии сотрудники не останавливали рабочий процесс.

«Чуть больше года назад мы открыли в Пскове и в Великих Луках подразделения Центра бесплатной медицинской помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия». Открыто постоянное представительство Центра в городе Новосокольники, сотрудники центра проводили выездные приемы в других районах Псковской области.  Центр оказал поддержку очень многим людям, которые особенно нуждались в помощи», - отметил Александр Козловский.

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