Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России

14:35, 10 июля 2020, ПАИ

Tele2 продолжает проект «Дом по другим правилам». Оператор обновил digital-пространство, чтобы познакомить гостей онлайн-дома с интересными людьми – рестораторами, бартендерами, журналистами, лидерами мнений – из разных регионов России. Гости увидят восемь городов страны глазами местных жителей, которые проведут для них экскурсии, лекции и кулинарные мастер-классы.

В первую очередь посетители «Дома по другим правилам» отправятся в виртуальное путешествие по Ростову-на-Дону. Исторический центр донской столицы – Центральный рынок, или Старый базар. Он существует с момента основания Ростова-на-Дону и сейчас является не только местом торговли, но и одной из главных туристических достопримечательностей города. Гастрономическую экскурсию по Старому базару специально для гостей онлайн-дома Tele2 проведут ростовские рестораторы Вадим Калинич и Аскар Ермагамбетов. Также они научат выбирать лучшие продукты и готовить из них летние блюда. Узнать все секреты Центрального рынка донской столицы и принять участие в кулинарном мастер-классе гости digital-пространства смогут 12 июля.

Из Ростова-на-Дону посетители «Дома по другим правилам» отправятся в Нижний Новгород. Потом – в Казань, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В каждом городе Tele2 нашла ярких и интересных героев, с которыми во время трансляций смогут познакомиться гости.

Tele2 вместе с онлайн-кинотеатром Wink обновила раздел «Кинозал»: в медиатеке появились 24 фильма и сериала с высоким рейтингом и столько же музыкальных концертов. Лекторий и другие комнаты онлайн-дома дополнили новыми материалами от просветительского проекта Arzamas, Института «Стрелка», Red Bull – партнеры подготовили свежий контент, проанализировав самые востребованные лекции, экскурсии и просветительские видео в онлайн-пространстве.

В тренажерном зале домашние тренировки дополнились занятиями на свежем воздухе от фитнес-инструкторов проекта Pro Trener. Специально для гостей «Дома по другим правилам» профессиональные тренеры подготовили программу для новичков и продвинутых спортсменов: занятия на выносливость и силу, которые помогут привести мышцы в тонус после режима самоизоляции. Чтобы гостям дома Tele2 было удобно, в расписании предусмотрели утренние и вечерние тренировки.

В мае и июне самым популярным местом в доме Tele2 стал кинозал – более трети посетителей площадки смотрели фильмы. На втором месте рейтинга оказался гараж, где проходили онлайн-выступления, в том числе и домашний концерт певицы Ёлки. В равной степени посетителям были интересны кулинарные мастер-классы, лекции и онлайн-тренировки.

С момента открытия в «Доме по другим правилам» прошло 52 прямых трансляций: участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом, учились управлять личными финансами, смотрели лекции по истории искусства. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

Развлечения в онлайн-пространстве оказались по вкусу людям всех возрастов, но большую часть из них (32%) составили гости в возрасте от 25 до 34 лет. Интересно, что доля посетителей старше 55 лет (18%) оказалась больше доли молодых людей от 18 до 24 лет (16%).

«Дом по другим правилам» Tele2 принимает гостей с 24 апреля – за это время число уникальных пользователей из разных регионов России превысило 500 тысяч человек. При этом число визитов составило более 700 тысяч – 65% гостей вернулись в онлайн-дом снова, это говорит о том, что пользователи не потеряли интерес к проекту и после окончания периода самоизоляции и нашли для себя занятия по интересам. Чаще других в digital-пространство заходили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани. Женщины посещали дом Tele2 чаще мужчин: 57% против 43%.

В «Доме по другим правилам» не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.