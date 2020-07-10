Более 19 тонн грецких орехов из Латвии ввезли в Псковскую область

14:38, 10 июля 2020, ПАИ

В Псковскую область ввезли более 19 тонн грецких орехов, следовавших из Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В июле в Псковской области карантинный контроль прошла первая с начала года партия грецких орехов.

7 июля в международном автомобильном пункте пропуска Убылинка, расположенном на российско-латвийском участке в Псковской области, проконтролировали ввоз первой партии грецких орехов весом 19,4 тонны, поступившей в 2020 году.

Партия следовала автомобильным транспортом из Латвии в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве.

После завершения необходимых процедур груз продолжил движение в адрес получателя.