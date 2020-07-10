Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе завершится в сентябре

15:01, 10 июля 2020, ПАИ

В сентябре планируют завершить строительство аварийного дома для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель губернатора Василий Осипов накануне, 9 июля, совершил рабочий визит в Великолукский район. В муниципалитете он проинспектировал работы на объектах в рамках региональных проектов.

В первую очередь вице-губернатор посетил строительную площадку нового многоквартирного жилого дома в деревне Дубрава-1. Здание возводится в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Объект строится «под ключ» и по итогу предполагает ввод 2,2 тысяч квадратных метров жилой площади (56 помещений).

Хорошие темпы работ на объекте отметил Василий Осипов и добавил, что строительство ведётся с опережением графика.

На сегодняшний день степень готовности дома составляет порядка 70%. Планируемая дата ввода здания в эксплуатацию — сентябрь 2020 года.

Далее Василий Осипов проконтролировал ход работ по реконструкции парка «Петровский». Восстановление и благоустройство парка стало возможным благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов малых городов и исторических поселений 2019 года. По итогам инспекции данного объекта принято решение о необходимости корректировки графика работ. Заместитель Губернатора поручил подрядчику в ближайшее время представить уточненный план графика в Администрацию Псковской области.