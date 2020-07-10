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Общество

Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке

Анастасия Бондарева

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram рассказал о невельской партизанке Анастасии Бондаревой.

«В Невельском районе живёт лишь одна участница местного партизанского движения, бывший член отряда «На Запад» 6-й Калининской бригады Анастасия Ивановна Бондарева. С осени 1942 года она помогала партизанам – патрулировала дорогу на подходах к лагерю и проверяла документы. Спустя год она попала под вражескую бомбардировку, и в результате с осколочным ранением была госпитализирована в тыл, в Свердловск», – сообщил губернатор.

После войны Анастасия Бондарева вернулась в Невельский район. «В 1954 году окончила Витебский пединститут и посвятила свою жизнь школе, проработав учителем долгих 48 лет. От всей души хочу пожелать Анастасии Ивановне крепкого здоровья и благополучия. Спасибо Вам за всё!» – добавил он.

Михаил Ведерников напомнил, что Невельский район получил в этом году почетное звание «Край Партизанской славы».

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