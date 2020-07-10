«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике

15:38, 10 июля 2020, ПАИ

10 июля российские выпускники сдавали ЕГЭ по профильной математике. Как прошло испытание в услових пандемии рассказали школьницы из Гдова.

Экзамен по математике длился 3 часа 55 минут, но были и те, кто справился с заданиями значительно быстрее. «Мне попался лёгкий и удачный вариант, поэтому хватило часа, чтобы всё написать», - поделилась Ксения Смирнова в беседе с корреспондентом «Гдовской зари».

До начала экзамена, прежде чем сесть за парты, ребятам предстояло пройти проверку. Привычной толпы у пункта сдачи экзамена не было, ученики соблюдали дистанцию в полтора метра. При входе ребят встречала медик, которая измеряла температуру с помощью бесконтактного термометра и предлагала одноразовые маски и перчатки, но брать средства защиты было необязательно. Если кому-то некомфортно думать и писать решения, сидя в маске, то отказаться от неё не возбранялось. Вместо этого достаточно обработать руки антисептиком.





Маски и перчатки волновали ребят не так сильно, как варианты и задания в них. «Мне поначалу было трудно, но потом всё стало нормально», - сообщила ученица гдовской школы Яна Шанина.

Экзамен и в Гдове, и в целом по всей Псковской области прошёл без нареканий, происшествий и каких-либо эксцессов. Очередное испытание уже позади и теперь Екатерина Тарасова охотно рассказывает о нём: «Мне попался не очень сложный вариант. Подобные задачи мы решали на уроках, прорешивали дома. Спасибо Жанне Николаевне, которая нас подготовила. Думаю, я неплохо написала».

Впереди у псковских школьников ЕГЭ по истории, которую ребята будут сдавать в понедельник, 13 июля.

Как прошёл ЕГЭ по русскому, читайте здесь.