Голышев: Строительство моста через Пскову «зарубила» общественность

16:24, 10 июля 2020, ПАИ

«Идею строительства моста через Пскову в районе Плоской и Высокой башен «зарубила» общественность, и я считаю, это одной из больших ошибок», заявил директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

«Для нас мост был принципиально важен, потому что он создавал совершенно правильную экскурсионную логистику. Вы подъезжаете на автобусе к Кремлю, прошли весь Кремль, вышли на Варлаамовскую башню, прошли ее, там стоянка для автобусов и вы уезжаете», - пояснил Голышев.

По его словам, на дне Пскова археологи уже находили место того самого камня, на который опирались решетки, которые переходили из одной башни в другую.

«Не вызывает сомнения, что вопрос с мостом будет решён. Тут два варианта. Первый - воссоздать решетки. Второй - временные мостки. Но временные мостки - это не для солидного города, государства, каким был Псков. Мост должен быть настоящим. В своём время к строительству моста мы были готовы и финансово в том числе, но определенный круг лиц это сорвал», - поделился Александр Голышев.