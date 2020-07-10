Евгений Каратушин: Сумка псковского почтальона стала легче

16:59, 10 июля 2020, ПАИ

Сумка псковского почтальона стала легче, констатировал руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире ПАИ-live.

«Подписка уменьшается, уменьшается количество писем и бандеролей. Это объективная ситуация, потому что всё переходит в электронный документооборот, - пояснил он.

Евгений Каратушин также описал портрет псковского почтальона, отметив, что на почте в основном работают женщины, причем зачастую в возрасте, но «есть и молодежь». «Мы рады молодежи, зовем ее. У нас много новых сервисов, почта развивается динамично», - отметил Каратушин.

По его словам, почтальонам в Псковской области приходится преодолевать значительные расстояния по неидеальным дорогам. «Количество населенных пунктов в регионе большое, удаленность между ними значительная, и мы в каждый населенный пункт доставляем отправления и пенсии. Стараемся, чтобы все пункты назначения почтальонов всё-таки были в пешей доступности. Потому что есть возможность доезжать на машине до какого-то узлового центра, а дальше - перемещаться пешком. К сожалению, не всегда получается именно так. Если в далеком селе находится один человек, понятно, что придвинуть курс к этому селу будет сложно. Установка, которая у нас есть - это сокращение пеших маршрутов и поддержка их автомобилями», - пояснил Каратушин.