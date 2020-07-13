Тарас Антал: Совместно с «Титан-Полимером» мы формируем основу для образовательного и научного взаимодействия

09:57, 13 июля 2020, ПАИ

Специалистов для завода «Титан-Полимер» начнёт готовить ПсковГУ в новом учебном году. Об этом рассказал проректор по научной работе, доктор биологических наук Тарас Антал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Министерство науки и образования России подготовило проект «Программа Стратегического академического лидерства», который предлагает новую концепцию обучения в высших научно-образовательных заведениях.

«Вузы должны обеспечивать подготовку специалистов по востребованным специальностям, которые способны дать технологический рывок», - отметил Тарас Антал, добавив, что вуз должен разработать такую стратегическую программу.

ПсковГУ выбрал направления деятельности, одно из основных и перспективных – химические технологии.

«Есть и другие направления – туризм, образование, медицина, но основным и перспективным для региона являются химические материалы и технологии», - пояснил ученый, подчеркнув, что в этом направлении основным партнёром вуза является псковский завод «Титан-Полимер».

Совместные программы и проекты вуз развивает также с руководством ОЭЗ «Моглино».

Одной из последних программ является программа «Вернадский», которую представили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и первому заместителю губернатора Вере Емельяновой.

«Эта программа взаимодействия между регионом и МГУ, - отметил Тарас Антал. – Внутри региона формируется консорциум научно-образовательных, научно-исследовательских организаций и предприятий, которые взаимодействуют с МГУ».

Основной целью программы является использование ресурсов МГУ для развития региона.

«Мы формируем основу для образовательного и научного взаимодействия с «Титан-Полимером», - подчеркнул Тарас Антал.

В программе «Вернадский» принимает участие химический факультет МГУ, сеть научно-исследовательских институтов, которые являются партнёрами «Титан-Полимера», а также кафедра химии ПсковГУ, которая участвует как в образовательном, так и в научном процессе.

Мультифункциональная лаборатория ПсковГУ

В ПсковГУ запускается мультифункциональная лаборатория, в которой будут проводить химические и биохимические исследования.

«Будем готовить студентов-практиков, которые смогут проводить эти исследования», - отметил Тарас Антал.

Спикер также рассказал, что в дальнейшем будут дорабатываться образовательные программы и реформироваться кафедра химии. В университете появятся новые высококвалифицированные сотрудники – несколько человек приедут в Псков из других вузов, несколько будут преподавать в дистанционном формате. Вуз будет целенаправленно готовить кадры для работы в «Титан-Полимере».

«Взаимодействие в плане создания образовательных программ для обеспечения кадрами «Титан-Полимера» уже происходит, - отметил Тарас Антал. – Подготовка кадров для завода начнется уже в следующем учебном году».

Создание инжинирингового центра в Пскове

Этой осенью состоится конкурс на создание инжиниринговых центров.

«В ПсковГУ уже существует инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование», - напомнил Тарас Антал. – Будет объявлен аналогичный конкурс, вуз намерен принять в нем участие совместно с «Титан-Полимером».

Новый инжиниринговый центр будет ориентирован на химические технологии. «Сейчас мы с экспертами «Титан-Полимера» работаем над формированием заявки», - сообщил Тарас Антал.

Взаимодействие опорного вуза с предприятием «Титан-Полимер» происходит в еще одном направлении - это экологическая экспертиза.

«Экспертиза не только существующей ситуации с заводом, но и анализ на будущее, прогноз экологической ситуации», - пояснил Тарас Антал, добавив, что в этом задействован целый ряд экспертов, принимает участие и ПсковГУ, ведутся разговоры о формировании экспертной группы.

Договор о сотрудничестве ПсковГУ и завод «Титан-Полимер» подписали в конце 2019 года.