Евгений Каратушин рассказал о возможностях современной почты

17:32, 10 июля 2020, ПАИ

Руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире ПАИ-live рассказал о возможностях современной почты.

«Мы активно развиваем сервисы личного кабинета, – отметил он. – У всех в смартфонах есть приложение «Почты России». Уже сейчас в этом личном кабинете можно записаться в отделение почтовой связи, если вы хотите минимизировать времянахождение в операционном зале. Уже сейчас можно вызвать курьера, подписаться на получение электронной государственной почты».

Евгений Каратушин рассказал, что на прошлой неделе было подписано соглашение с ФССП России, чтобы приставы направляли свою гибридную корреспонденцию в электронном виде на «Почту России», которая бы доставляла ее до адресата через личный кабинет, либо физически.

«У нас новое направление, которое получило дополнительный импульс – это мобильные платежно-кассовые терминалы, – продолжил он. – Это смартфоны с фискальным принтером, которыми оснащены почтальоны. Они могут оказывать на дому услуги по приему коммунальных платежей, оформлению подписки, продаже розничных товаров».

Евгений Каратушин добавил, что все отделения почтовой связи, включая передвижные, подключены к интернету – в единую сеть.