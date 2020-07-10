0
16:47
О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин
16:43
Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Псковской области 11 июля
16:24
Голышев: Строительство моста через Пскову «зарубила» общественность
16:03
«Я поведу тебя в мешки!» - Александр Голышев на ПАИ-live
15:38
«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
15:27
С 13 по 17 июля закроют для транспорта улицу Карла Маркса в Пскове
15:18
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
Еще новости
Общество

Евгений Каратушин рассказал о возможностях современной почты

Руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире ПАИ-live рассказал о возможностях современной почты.

«Мы активно развиваем сервисы личного кабинета, – отметил он. – У всех в смартфонах есть приложение «Почты России». Уже сейчас в этом личном кабинете можно записаться в отделение почтовой связи, если вы хотите минимизировать времянахождение в операционном зале. Уже сейчас можно вызвать курьера, подписаться на получение электронной государственной почты».

Евгений Каратушин рассказал, что на прошлой неделе было подписано соглашение с ФССП России, чтобы приставы направляли свою гибридную корреспонденцию в электронном виде на «Почту России», которая бы доставляла ее до адресата через личный кабинет, либо физически.

«У нас новое направление, которое получило дополнительный импульс – это мобильные платежно-кассовые терминалы, – продолжил он. – Это смартфоны с фискальным принтером, которыми оснащены почтальоны. Они могут оказывать на дому услуги по приему коммунальных платежей, оформлению подписки, продаже розничных товаров».

Евгений Каратушин добавил, что все отделения почтовой связи, включая передвижные, подключены к интернету – в единую сеть.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин
10 июля 2020
О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин
Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2020
Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Псковской области 11 июля
Голышев: Строительство моста через Пскову «зарубила» общественность
10 июля 2020
Голышев: Строительство моста через Пскову «зарубила» общественность
«Я поведу тебя в мешки!» - Александр Голышев на ПАИ-live
10 июля 2020
«Я поведу тебя в мешки!» - Александр Голышев на ПАИ-live
«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
10 июля 2020
«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
С 13 по 17 июля закроют для транспорта улицу Карла Маркса в Пскове
10 июля 2020
С 13 по 17 июля закроют для транспорта улицу Карла Маркса в Пскове
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
10 июля 2020
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»
10 июля 2020
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»

Идет загрузка...