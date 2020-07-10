Евгений Каратушин поздравил сотрудников «Почты России» с предстоящим праздником

17:55, 10 июля 2020, ПАИ

С предстоящим праздником поздравил сотрудников «Почты России» руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире проекта ПАИ-livе 10 июля.

«У нас был очень сложный и трудный год, - отметил Евгений Каратушин. – Это первый год нашего предприятия в статусе акционерного общества, это большой шаг для предприятия».

Также Евгений Каратушин подчеркнул, что за время той эпидемиологической ситуации, которая прошла, почта не прекращала работу ни на один день.

«Мы всего три дня не обслуживали клиентов. Но мы работали. Это заслуга коллектива», - отметил Евгений Каратушин, добавив, что коллектив выходи на работу, несмотря на внешние угрозы и выразил уверенность в том, что с коллективом получится достичь больших и отличных результатов.

Сотрудникам псковского филиала Почты России» Евгений Каратушин пожелал здоровья, любви, заботы, развития и каждый день быть лучше.

«Это вполне достижимо», - добавил Каратушин.