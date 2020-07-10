Ремонт здания железнодорожного вокзала в Бежаницах завершится в 2021 году
Ремонт здания железнодорожного вокзала в Бежаницах будет завершён в 2021 году, пишет газета «Сельская новь».
Железнодорожный вокзал станции Сущёво продолжают ремонтировать. В частности, облагораживается фасад, территорию станции огородили металлическим забором.
Работы выполняются подрядной петербургской организацией ООО «ПИК». В рамках программы «Формирование современной городской среды» ремонтируются съезды на привокзальную площадь.
В 2021 году благоустройство привокзальной территории будет завершено полностью.