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Общество

Ремонт здания железнодорожного вокзала в Бежаницах завершится в 2021 году

Фото Нины Егоровой

Ремонт здания железнодорожного вокзала в Бежаницах будет завершён в 2021 году, пишет газета «Сельская новь».

Железнодорожный вокзал станции Сущёво продолжают ремонтировать. В частности, облагораживается фасад, территорию станции огородили металлическим забором.

Фото Нины Егоровой

Работы выполняются подрядной петербургской организацией ООО «ПИК». В рамках программы «Формирование современной городской среды» ремонтируются съезды на привокзальную площадь.

В 2021 году благоустройство привокзальной территории будет завершено полностью.

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