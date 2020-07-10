Псковская область готова к отопительному сезону на 41%

18:03, 10 июля 2020, ПАИ

Инфраструктура муниципалитетов Псковской области готова к грядущему отопительному сезону 2020–2021 годов на 41%. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов 10 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Вы знаете, что в прошлом году впервые за много лет все муниципальные образования Псковской области получили 100% паспорта готовности к отопительному сезону», – сообщил вице-губернатор во время заседания региональной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода. Василий Осипов подчеркнул, что губернатор Михаил Ведерников поставил задачу подойти к началу отопительного сезона со стопроцентным получением паспортов готовности.

Одним из проблемных вопросов Василий Осипов назвал финансирование. Он подчеркнул, что в мае—июне текущего года учреждениям социального блока, находящимся в областной и муниципальной собственности, были переведены платежи для погашения кредиторской задолженности и проведения авансовых платежей. Но не все средства дошли до организаций ЖКХ. Василий Осипов поручил разобраться в сложившейся ситуации.

Василий Осипов рассказал, что окончание отопительного сезона 2019–2020 годов выдалось достаточно трудным: после отключения отопления в связи с нормативными показателями по температуре прекратили подачу тепла, потом наступило похолодание. «Было много обращений граждан, в некоторых муниципалитетах возобновили отопительный сезон. Было поручение губернатора разработать комитетом по строительству и ЖКХ нормативный документ, который бы снял вопросы в таких моментах», — отметил Василий Осипов и добавил, что данный документ уже разработан и в скором времени будет предоставлен муниципалитетам.

Отмечается, что в Псковской области ввели понятие «периодического протапливания», которое будет проводиться перед началом и после окончания отопительного сезона. Это позволит снять актуальный вопрос с перепадами температур.

Во время совещания участники также обсудили вопрос внедрения системы мониторинга и контроля над устранением аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, которая разрабатывается Министерством строительства и ЖКХ РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вице-губернатор отметил, что ее пилотный запуск планируется в августе. Для введения в систему данных планируется создать профильного регионального оператора, где будут обобщаться данные из муниципалитетов.

«Это чрезвычайно важное мероприятие, которое нам будет необходимо выполнить. Если мы не запустим систему, то мы не сможем участвовать в большинстве программ, которые будут реализовываться на федеральном уровне», — отметил Василий Осипов.

В свою очередь руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов подчеркнул, что вопрос подготовки к отопительному сезону находится на постоянном контроле органа исполнительной власти. В настоящий момент к отопительному сезону подготовлены: жилой фонд на 25%, котельные — 20%, тепловые сети — 46%, центральные тепловые пункты — 58%, водопроводные сети — 32%, канализационные сети — 24%, электрические сети — 26%, газопроводы — 24%, трансформаторные подстанции — 71%. Нормативные запасы топлива сформированы по углю на 26%, по дровам — 17%, по мазуту — 105%.

Особое внимание руководитель профильного комитета обратил на муниципалитеты, в которых имеются нулевые показатели по готовности к отопительному сезону по отдельным направлениям. Так, в Новоржевском районе не начата подготовка жилого фонда, в Плюсском и Пустошкинском районах не начаты нормативные работы по ремонту котельных и тепловых сетей. Также Плюсский и Новоржевский районы не подготовили нормативную документацию по подготовке к отопительному сезону и планы по ремонту организаций ЖКХ. Сергей Грахов поручил активизировать работу, оперативно направить необходимые документы, а руководителям всех муниципалитетов - еженедельно предоставлять оперативную информацию по подготовке к отопительному сезону.

«В прошлом году ряд муниципалитетов нам пришлось вести в ручном режиме для получения паспортов готовности. Надеюсь, в текущем году это не повторится», — добавил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ.