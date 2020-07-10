«Сад памяти» появился в Острове

19:16, 10 июля 2020, ПАИ

«Сад памяти» появился в Острове в районе улицы Энтузиастов недалеко от телевышки, пишет газета «Островские вести». На сегодняшний день высажено 40 саженцев вишни, 17 молодых сосен, 3 яблони, груша и слива.

Инициатива разбить плодовый сад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принадлежит жителям улицы Энтузиастов Александру Румянцеву и Леониду Петрову.

Идею жителей поддержали первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская и председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству Анна Николаева. На призыв принять участие в обустройстве «Сада Памяти» откликнулся и директор АО ДСУ-3 Валерий Пендюр.

С помощью специальной тяжёлой техники была проведена планировка участка, убраны камни и выровнен грунт, сделана сточная канава.

На свои средства энтузиасты закупили саженцы и приступили к обустройству «Сада памяти».



По словам Александра Румянцева и Леонида Петрова, на следующий год они собираются продолжить благоустройства «Сада памяти», досадят плодовые деревья, высадят аллею из лип и установят памятную табличку.

