Нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД в Пскове и Великих Луках

19:28, 10 июля 2020, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и ряде районов области сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 июля у дома на улице Речной в Пскове полицейские остановили автомобиль Chrysler. Выяснилось, что иномаркой управлял 49-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Великих Луках на Октябрьском проспекте на автомашине Volkswagen следовал нетрезвый 24-летний житель Великолукского района. А на улице Маршала Жукова стражи порядка остановили «ВАЗ-21099». Выяснилось, что легковушкой управлял 33-летний великолучанин, который тоже был в нетрезвом виде.

9 и 7 июля сотрудники ГИБДД установили также двух нетрезвых водителей мопедов на территории Невельского и Пыталовского районов. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.