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Общество

ВОЗ выступила против возвращения полного карантина

Всемирная организация здравоохранения выступила против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом», – сказал он. – Мы и многие ученые говорили, что как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса».

«Сейчас маловероятно, что мы можем полностью ликвидировать этот вирус», – пояснил он. По словам Майкла Райана, даже на островные государства болезнь может вернуться.

«Нас беспокоят крупные кластеры заболевания, когда происходят вспышка и быстрая передача, которые могут вызвать новые очаги», – добавил эксперт и сравнил эту ситуацию с лесными пожарами.

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