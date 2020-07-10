В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской

19:37, 10 июля 2020, ПАИ

На улице Новоселенинской в Великих Луках до 22 июля сделают ямочный ремонт. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

При условии хороших погодных условий дорожно-строительное управление города сделает ремонт проблемных участков на улице Новоселенинской от перекрестка с улицей Герцена до перекрестка с улицей Малышева и улицей Кузьмина.

Ранее с просьбой заделать опасную яму на повороте напротив остановки на сайт губернатора Михаила Ведерникова обратилась великолучанка.

«Объезжая яму, водители выезжают на встречную полосу или гнут диски», - отмечала женщина.