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Общество

В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской

Фото: "Великолукская правда. Новости".

На улице Новоселенинской в Великих Луках до 22 июля сделают ямочный ремонт. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

При условии хороших погодных условий дорожно-строительное управление города сделает ремонт проблемных участков на улице Новоселенинской от перекрестка с улицей Герцена до перекрестка с улицей Малышева и улицей Кузьмина.

Ранее с просьбой заделать опасную яму на повороте напротив остановки на сайт губернатора Михаила Ведерникова обратилась великолучанка.

«Объезжая яму, водители выезжают на встречную полосу или гнут диски», - отмечала женщина.

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