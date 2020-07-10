Две рабочие группы будут ежедневно курировать реконструкцию кампуса ПсковГУ

19:54, 10 июля 2020, ПАИ

В Пскове создадут две рабочие группы, которые будут ежедневно работать над решением проблемных вопросов при реконструкции кампуса Псковского государственного комитета. Об этом губернатору Михаилу Ведерников доложил на заседании его заместитель Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Положительного опыта взаимодействия в рамках новой системы участники строительства уже достигли при работе на кровле. В ближайшее время документация по фасаду, благоустройству территории и внутренней отделке помещений также приведут в соответствие с действительными объемами и видами работ.

В завершение Михаил Ведерников подчеркнул, что все созданные рабочие группы должны работать в ежедневном режиме, чтобы оперативно решать вопросы по проектной документации. Ранее во время выезда на объект Михаил Ведерников поручил участникам процесса наладить взаимодействие между заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядными организациями, чтобы не допустить отставания от графика.