Житель Смоленской области устроил ДТП в Великолукском районе
Житель города Демидов Смоленской области на автомобиле Chevrolet устроил дорожно-транспортное происшествие в Великолукском районе, пишет газета «Наш путь».
Дорожная авария произошла 10 июля около 12:00. Водитель Chevrolet, выполняя манёвр обгона, выехал на встречную полосу, где его транспортное средство столкнулось с автомобилем Volkswagen, за рулём которого находился житель Великих Лук.
Водители получили лёгкие ушибы, госпитализация не потребовалась.