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Житель Смоленской области устроил ДТП в Великолукском районе

Фото районной газеты «Наш путь»

Житель города Демидов Смоленской области на автомобиле Chevrolet устроил дорожно-транспортное происшествие в Великолукском районе, пишет газета «Наш путь».

Дорожная авария произошла 10 июля около 12:00. Водитель Chevrolet, выполняя манёвр обгона, выехал на встречную полосу, где его транспортное средство столкнулось с автомобилем Volkswagen, за рулём которого находился житель Великих Лук.

Фото районной газеты «Наш путь»

Водители получили лёгкие ушибы, госпитализация не потребовалась.

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