0
21:36
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:21
Собор Святой Софии станет мечетью
19:37
В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской
19:05
ВИДЕО: Как диагностируют онкологию в псковской городской поликлинике
18:34
ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
18:03
Псковская область готова к отопительному сезону на 41%
16:47
О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин
Еще новости
Общество

Собор Святой Софии станет мечетью

Фото: "Википедия".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Фотографию указа турецкий лидер опубликовал в своем Twitter, пишут «Известия».

«Решено: передать управление Айя-Софией диянету (управлению по делам религии Турции) и открыть ее для богослужений», - говорится в документе.

Ранее госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Таким образом, Софийский собор снова будет мечетью.

Против смены статуса собора выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. В ЮНЕСКО также призвали Стамбул не принимать этого решения.

Софийский собор освятили в 537 году. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года собор получил статус музея, а в 1985 году его признали памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
10 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Собор Святой Софии станет мечетью
10 июля 2020
Собор Святой Софии станет мечетью
В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской
10 июля 2020
В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской
ВИДЕО: Как диагностируют онкологию в псковской городской поликлинике
10 июля 2020
ВИДЕО: Как диагностируют онкологию в псковской городской поликлинике
ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
10 июля 2020
ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
Псковская область готова к отопительному сезону на 41%
10 июля 2020
Псковская область готова к отопительному сезону на 41%
О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин
10 июля 2020
О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин
Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2020
Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Псковской области 11 июля

Идет загрузка...