Собор Святой Софии станет мечетью

20:21, 10 июля 2020, ПАИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Фотографию указа турецкий лидер опубликовал в своем Twitter, пишут «Известия».

«Решено: передать управление Айя-Софией диянету (управлению по делам религии Турции) и открыть ее для богослужений», - говорится в документе.

Ранее госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Таким образом, Софийский собор снова будет мечетью.

Против смены статуса собора выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. В ЮНЕСКО также призвали Стамбул не принимать этого решения.

Софийский собор освятили в 537 году. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года собор получил статус музея, а в 1985 году его признали памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.