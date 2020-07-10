8,5 млрд рублей налогов заплатили псковичи в этом году

20:49, 10 июля 2020, ПАИ

Более 8,5 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области с начала года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Всего за первое полугодие в консолидированный бюджет Российской Федерации псковское управление мобилизовало 9,6 миллиарда рублей налогов и сборов.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-июнь 2020 года на 56,0 % (4,8 миллиарда рублей) состоит из поступления налога на доходы физических лиц и на 22,4 % (1,9 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2020 года в государственные внебюджетные фонды России налоговые органы Псковской области привлекли более 7,3 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование.

По итогам прошедшего периода налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов в местные бюджеты – 103,4%.