Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

21:36, 10 июля 2020, ПАИ

10 июля губернатор Псковской области дополнил свой указ от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 10 июля 2020 г. № 1279, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 09 июля 2020 г. № 1263» дополнить словами «, от 10 июля 2020 г. № 1279»;

2) в пункте 2:

а) абзац третий подпункта «и» подпункта 3 дополнить словами «, за исключением пункта 10 указанных Рекомендаций (в части ограничения количества участников экскурсий)»;

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) обязать граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Псковской области из иностранных государств:

а) незамедлительно сообщать о своем прибытии в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания в иностранных государствах, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по номеру телефона «горячей линии» круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области 8-800-444-10-41;

б) обеспечить изоляцию по месту проживания (пребывания), при отсутствии такой возможности – в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

в) не покидать места изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

г) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья при изоляции по месту проживания (пребывания) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций;»;

в) подпункт 19 дополнить словами «, за исключением пункта 10 указанных Рекомендаций (в части ограничения количества участников экскурсий);».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М. Ведерников.

Полную актуальную версию указа с изменениями 10 июля можно найти здесь.