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Общество

В Москве скончались 29 человек с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Такие данные приводит оперативный штаб, пишет РИА Новости.

Общее число жертв в столице достигло 4116.

Всего в России зарегистрировали почти 714 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 11 017 человек стали жертвами новой инфекции, более 489 тысяч выздоровели. 163 тысяч пациентов побороли COVID-19.

В Псковской области 10 июля стало известно о еще одном умершем от коронавируса человеке, общее число жертв достигло 34.

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Всего 16 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки В Москве скончались 29 человек с коронавирусом #СпасибоМедикам: псковичи могут поддержать медиков, купив сувенир Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» В России назвали условия открытия авиасообщения с другими странами Очаг коронавируса в Моринском интернате практически погашен – Ведерников ВОЗ выступила против возвращения полного карантина ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России Более 83% заболевших коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах выздоровели Глава Дновского района: Эпидемическая ситуация в муниципалитете стабильная
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