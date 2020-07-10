В Москве скончались 29 человек с коронавирусом

23:51, 10 июля 2020, ПАИ

За сутки в Москве умерли 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Такие данные приводит оперативный штаб, пишет РИА Новости.

Общее число жертв в столице достигло 4116.

Всего в России зарегистрировали почти 714 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 11 017 человек стали жертвами новой инфекции, более 489 тысяч выздоровели. 163 тысяч пациентов побороли COVID-19.

В Псковской области 10 июля стало известно о еще одном умершем от коронавируса человеке, общее число жертв достигло 34.