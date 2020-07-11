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Общество

Ремонт Северного цепного моста завершается в Острове

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Реконструкция Северного цепного моста завершается в Острове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Подрядчик занимается дорожной одеждой и водоотведением, ведёт монтаж локальных очистных сооружений, – отметил он. – На Южном мосту на 50% выполнена сборка ортотропных плит, начинается монтаж подвесной системы. Также ведется переборка гранитных устоев, грунтование и покраска пролетов».

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Все работы ведутся с небольшим опережением графика. «Многие интересовались, поэтому отдельно отмечу: следы от пулеметной очереди и осколков снарядов будут сохранены как память о Великой Отечественной Войне», – добавил Михаил Ведерников.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 478 метров, длина каждого моста – 108 метров, ширина - 5,7 м. Срок выполнения работ – 31 декабря 2020 года.

Финансирование осуществляется из средств бюджета района, полученных из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Масштабный капитальный ремонт уникального инженерного сооружения проводится в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы». 

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Цепные мосты через реку Великая в Острове — единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих в одном створе оба рукава реки. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века, мосты образуют интереснейший архитектурный ансамбль.

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