56 тысяч украли с утерянной великолучанином банковской карты
56 тысяч рублей украли с утерянной 27-летним жителем Великих Лук банковской карты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Потерпевший потерял свою карту в период с 7 по 8 июля, однако не заблокировал ее. Согласно имеющейся информации, банковской картой завладел неизвестный, который использовал ее для покупок в интернете.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.